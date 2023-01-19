Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Крещенские купания проходят в Алматы

    19 Января 2023, 13:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе Алматы была совершена праздничная божественная литургия, по окончании которой состоялся чин Великого освящения воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Богослужения в Вознесенском соборе возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

    В крещенскую ночь на 19 января многие жители и гости южной столицы посетили купели, чтобы набрать воды и окунуться. По данным ДЧС Алматы, безопасность жителей обеспечивали более 320 сотрудников ДЧС, департамента полиции, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, Центра медицины катастроф, службы спасения 109 и медицинской службы города. Дежурство организовано с 10 часов 18 января до 22 часов 19 января.

    «Большее количество желающих искупаться в купелях пришлось на период с 12 до 3 часов ночи. Каждое место для купания было оснащено специальными подходами с настилами на льду, безопасными спусками в воду, местами для переодевания, а также освещением. Везде дежурили спасатели, сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Крещенские купания продолжатся в течение всего дня 19 января. Ранее в Алматы были определены места для купаний.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Толщина льда позволяет провести крещенские купания в Атырауской области - ДЧС
    Места для крещенского купания назвали в Семее
    Место проведения крещенских купаний определили в Актау
    Санврачи СКО проверили воду в местах ее забора в день Крещения
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    Новости партнеров