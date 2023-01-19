Крещенские купания проходят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе Алматы была совершена праздничная божественная литургия, по окончании которой состоялся чин Великого освящения воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Богослужения в Вознесенском соборе возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

В крещенскую ночь на 19 января многие жители и гости южной столицы посетили купели, чтобы набрать воды и окунуться. По данным ДЧС Алматы, безопасность жителей обеспечивали более 320 сотрудников ДЧС, департамента полиции, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, Центра медицины катастроф, службы спасения 109 и медицинской службы города. Дежурство организовано с 10 часов 18 января до 22 часов 19 января.

«Большее количество желающих искупаться в купелях пришлось на период с 12 до 3 часов ночи. Каждое место для купания было оснащено специальными подходами с настилами на льду, безопасными спусками в воду, местами для переодевания, а также освещением. Везде дежурили спасатели, сотрудники полиции», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Крещенские купания продолжатся в течение всего дня 19 января. Ранее в Алматы были определены места для купаний.



