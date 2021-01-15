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    Крещенские купания отменены в Нур-Султане

    15 Января 2021, 18:16

    НУР-СУЛТАНЕ. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидемиологической ситуацией и соответствии с Постановлением главного санитарного врача столицы традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году не будут проводиться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. Однако в текущем году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации устанавливать купели в Нур-Султане не будут.

    «В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году запрещены. Богослужения в храмах будут проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, с обеспечением заполняемости не более 30% и с обязательным запретом на проведение массовых мероприятий», - сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова.

    По словам руководителя управления по делам религии Альмуханова Нурдаулета, в целях недопущения купаний и скопления людей, в дни праздника будут организованы усиленные дежурства мониторинговых групп.

    В акимате напомнили, в настоящее время столица близка к «красной» зоне по коронавирусу.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Религия Здравоохранение Коронавирус в РК
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