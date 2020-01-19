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    Крещение Господне: сотрудники ДЧС помогали атыраусцам окунуться в прорубь на Урале

    19 Января 2020, 22:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 21 сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям области помогал атыраусцам окунуться в прорубь на Урале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Крещенские купания в Атырау сегодня начались в 11 утра сразу после Крестного хода и освящения воды. Проруби на реке Урал были подготовлены в трех местах, где можно было без проблем спуститься к воде. А также могла подойти техника. К каждой проруби проложили деревянный настил. Были подготовлены палатки, где можно было переодеться и попить чая.

    В связи с тонким льдом люди к проруби подходили по одному. Окунуться им помогали сотрудники ДЧС. Всего на реке весь день дежурил 21 наш сотрудник. На берегу дежурили также сотрудники Центра медицины катастроф и две кареты скорой помощи», - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС региона.


    Как мы ранее сообщали, в Атырау крещенские купания проходили в особом режиме. «Аномально теплая зима внесла свои коррективы в проведение крещенских купаний. На реке Урал и других водоемах региона толщина льда не превышает пяти-семи см. Поэтому выходить на лед очень опасно. Тем не менее искупаться будет можно. В четырех районах области определено по одному месту для купаний. В городе таких мест три.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Религия Общество
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