Кредиты под 2,5% смогут получить казахстанцы на создание или развитие проектов в АПК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства разработало правила кредитования АПК. Проект документа находится на обсуждении на портале открытых НПА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Кредиты смогут получить казахстанцы на создание новых или расширение действующих предприятий, в том числе молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов), птицефабрик мясного направления (от 5 тыс. тонн мяса птицы в год), овощехранилищ (от 1000 тонн), а также проектов в сфере орошаемого земледелия (картофель, овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение).

Финансирование будет осуществляться за счет республиканского или местного бюджетов.

Согласно проекту правил, местным исполнительным органам будут предоставлены бюджетные кредиты сроком на 10 лет с годовой ставкой вознаграждения 0,01%. Льготный период по погашению основного долга составит не более 24 месяцев, период освоения бюджетного кредита - 12 месяцев.

Акиматы будут кредитовать фермеров через поверенного (агента). Срок кредитования составит до 10 лет, максимальная сумма кредита – 5 млрд тенге, номинальная ставка вознаграждения не превышает 2,5% годовых. Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составит не более трети продолжительности срока кредитования. Обязательным условием станет наличие залогового обеспечения.

При этом поверенный (агент) не взимает комиссию, сборы или иные платежи, кроме тех случаев, когда заемщик нарушает обязательства договора. Оплата вознаграждения поверенному осуществляется местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета.

Важными критериями для отбора участников программы кредитования станут отраслевая целесообразность с учетом импортозамещения, обеспечение населения региона качественным и доступным продовольствием, создание временных и постоянных рабочих мест, сотрудничество и кооперация с проектами в рамках повышения доходов сельского населения. Кроме того, потенциальный заемщик должен иметь опыт работы не менее 5 лет в сфере производства или переработки сельхозпродукции. Также требуется наличие необходимой площади сельскохозяйственных угодий для формирования прочной кормовой базы, материально-технического оснащения парка сельскохозяйственной техники.

Более подробно ознакомиться с проектом правил кредитования АПК можно по ссылке.