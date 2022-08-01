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    • Кредиты на улучшение энергоэффективности жилья начнут выдавать в Брюсселе

    1 Августа 2022 07:48

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 августа текущего года жители Брюсселя смогут воспользоваться новым видом кредитования для ремонта своего дома, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Столичные СМИ пишут, что новый кредит под названием «Экорено» (Ecoreno) от Жилищного фонда Брюссельского столичного региона предусматривает процентную ставку от 0 до 1% в зависимости от дохода заявителя. Финансирование нацелено на улучшение жителями тепловой изоляции своих зданий, а также работ по установлению альтернативных источников энергии.

    «Теперь, когда счета за электроэнергию стремительно растут, домохозяйства в Брюсселе должны иметь возможность улучшить энергоэффективность своих домов», - объяснила изданию «Bruzz» статс-секретарь по жилищному строительству и равным возможностям Навал Бен Хаму.

    По ее словам, такие работы по улучшению энергоэффективности в силу своей дороговизны недоступны для значительной части населения. В этом плане кредитование позволит охватить большинство слоев бельгийского общества.

    Министр окружающей среды Бельгии Ален Марон считает, что ремонт зданий является серьезной проблемой для региона, и хочет, чтобы все жители Брюсселя смогли выполнить необходимые работы по утеплению и ремонту для повышения комфорта и экономии энергии внутри своих домов.

    Член бельгийского правительства рассматривает кредит «Ecoreno» как важную меру, гарантирующую справедливый и основанный на солидарности энергетический переход для всех жителей Брюсселя.


    Фото: global-uploads.webflow.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    #Евросоюз #Бельгия #Европа #Кризис
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