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    • Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы

    10 Августа 2022 10:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана женщина, оформлявшая на пенсионеров кредиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    В одном эпизоде 26-летняя гражданка К., воспользовавшись доверием бабушки, используя ее данные, оформила товарный онлайн-кредит на сумму 900 тыс. тенге.

    «Подозреваемая была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном она сразу же призналась, сославшись на нужду в деньгах. По данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района департамента полиции Алматы Улан Абулхайыр.

    Подозреваемая в прошлом уже имела судимость за совершение аналогичного преступления. Расследование по делу продолжается.
    #Алматы #Борьба с преступностью #Общество #Мошенничество
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