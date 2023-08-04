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    Кредиты на 9 млн тенге оформила пара аферистов на акмолинку

    4 Августа 2023, 03:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кредиты на 9 млн тенге оформила пара аферистов на жительницу Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Женщина рассказала, что на ее телефон позвонила неизвестная девушка, представилась сотрудником Kaspi Bank, уточнив данные заявительницы, она сообщила, что якобы от ее имени подано 4 заявки на кредит в сумме 15 млн тенге. Преступница убедила женщину, что это мошенники и ей экстренно нужно провести определенные операции, чтобы отказаться от оформления кредитов.

    Злоумышленница настояла на том, чтобы срочно скачать на телефон приложение удаленного доступа RustDesk. Далее с потерпевшей «работал» сообщник преступницы, который с помощью приложения получил доступ к личным кабинетам женщины и оформил на нее онлайн-кредиты в разных банках, а также украл 556 тысяч тенге. Общий ущерб составил 9 млн 114 тысяч тенге.

    Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 ч.2 УК РК «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения преступников.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Мошенничество
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