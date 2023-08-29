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    Кредиты на 2,4 млн тенге оформил аферист на акмолинку

    29 Августа 2023, 19:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несколько кредитов оформил аферист на акмолинку, сумма ущерба составила более 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    11 августа в управление полиции Кокшетау поступило заявление от 23-летней жительницы областного центра о факте мошенничества. Девушка сообщила, что неизвестным лицом на ее имя в различных микрокредитных организациях были оформлены онлайн-займы на общую сумму 2 млн 244 тысячи. По показаниям потерпевшей, ей стали поступать звонки с требованием выполнить условие договора по оплате задолженности по кредитам.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДП Акмолинской области было установлено лицо, причастность которого проверяется. Проводятся иные следственные действия. Известно, что мошенник, войдя в доверие к потерпевшей, длительное время имел беспрепятственный доступ к личному телефону девушки.

    Управлением полиции по факту начато досудебное расследование ч.2 ст.190 УК РК «Мошенничество». Стражи порядка призывают не забывать о мерах безопасности и позаботиться о конфиденциальности личной информации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК
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