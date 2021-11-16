Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки казахстанцев – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть предложение по сокращению сроков передачи информации в кредитное бюро до 1 рабочего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам этой работы нам нужно определиться и с целесообразностью криминализации вышеуказанных административных деяний. На площадке совета неоднократно поднимались вопросы по защите прав потребителей. Например, члены НСОД Башимов и Абенов указывают на несовершенство закона о защите прав потребителей. Это действительно актуальная проблема, поэтому МТИ разрабатывает соответствующие поправки в законодательство. Они должны быть направлены на всестороннюю и эффективную защиту прав потребителей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Главы государства, в последние годы неуклонно растет количество мошеннических преступлений.

«Только за 9 месяцев 2021 года в стране зафиксировано 32 тысячи фактов мошенничества. Половина из них были осуществлены через интернет. Такие случаи имеют место ввиду того, что изменения в кредитной истории обновляются в срок до 15 рабочих дней. Наряду с этим, имеются факты оформления одним человеком нескольких кредитов в разных банках», - отметил Президент.

«Кредиторы попросту не видят резкий рост долговой нагрузки граждан и не могут объективно ее рассчитать. Более того, это негативно отражается и на субъектах финрынка, увеличивая портфель неликвидных займов. Член совета Марат Шибутов ранее предлагал законодательно сократить сроки передачи информации в кредитное бюро до 1 рабочего дня. Следует изучить данное предложение», - заключил К. Токаев.