Кредиторская задолженность Риддерской ТЭЦ составляет 3,3 миллиарда тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кредиторская задолженность Риддерской ТЭЦ составляет 3,3 млрд тенге. Об этом на брифинге заявил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Риддера, начиная с раннего утра до позднего вечера занимаюсь Риддером. Когда 6 ноября была первая авария, 10 дней был там, ночевал и достаточно неплохо знаю всю эту ситуацию. Мы держим эту ситуацию на контроле. Кредиторская задолженность у этой компании сегодня составляет 3,3 млрд тенге. Они не платят ни за электроэнергию, ни за воду, ни за мазут, ни зарплату рабочим. Ничем не занимаются. Компания ни тиына не заплатила работникам. Было кратковременное ожидание, что новые будут более совестливые граждане (владельцы - прим. ред.), но ничего подобного - такие же, даже хуже», - прокомментировал Даниал Ахметов.

Глава региона отметил, что сегодня полностью управление акимат взял на себя.

«Сутками занимаемся этой работой. Да, ситуация тяжелая, но не безнадежная. Мы знаем, что нужно сделать, мы знаем, как нужно сделать, кто должен сделать. Более того, мы же не можем наблюдать пассивно над ситуацией, когда они будут ставить под вопрос существование города, как такового. Поэтому сегодня мы предъявили судебные иски на сумму 2,7 млрд тенге. Мы будем продолжать этот тренд, если владелец не примет эффективные меры. Если начнет финансировать, тогда будет один алгоритм. Если будет продолжаться повторение сегодняшнего дня, примем все меры, положенные по закону», - добавил аким ВКО Даниал Ахметов.

Во вторник аким ВКО Даниал Ахметов попросил демонополизировать ТЭЦ в Риддере.

«В настоящее время акиматом совместно с кредиторами Риддерской ТЭЦ инициированы мероприятия судебного характера. Финансовая несостоятельность, наличие кредиторской задолженности ставит под угрозу следующий отопительный сезон, создает критическую ситуацию с теплоснабжением города и возможность техногенной аварии. В этой связи, уважаемый Алихан Асханович, прошу рассмотреть вопрос о демонополизации Риддерской ТЭЦ», - добавил аким, обращаясь к Премьер-Министру страны Алихану Смаилову.

Напомним, в ноябре 2022 года в городе Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города.

23 марта на Риддерской ТЭЦ случилась очередная авария - из-за хлопка угольной пыли произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м. 24 марта в Риддере был объявлен режим ЧС регионального масштаба.

После чего по акту надзора прокуратуры АО «Риддер ТЭЦ» оштрафовали на 11 млн тенге, 63 млн тенге возместили жителям.

Как сообщили на прошлой неделе в Минэнерго, на Риддерской ТЭЦ в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона: Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута.



