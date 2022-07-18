Кредитный портфель БВУ вырос до 19,5 трлн тенге с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте кредитного портфеля банков второго уровня с начала года сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев депутатский запрос касательно банковского кредитования экономики, сообщаю следующее. В 2021 году кредитный портфель банков второго уровня (далее – БВУ) в сравнении с 2020 годом увеличился на 26,5%, или на 3,9 трлн тенге, до 18,5 трлн тенге. Несмотря на неопределенность в мировой экономике, кредитный портфель с начала 2022 года вырос на 5,5% до 19,5 трлн тенге по состоянию на 1 июня 2022 года», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также озвучил прогноз касательно дальнейшего роста показателей кредитования.

«Согласно Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы показатели кредитования БВУ экономики в 2023 году прогнозируются в размере 22,9 трлн тенге с дальнейшим увеличением до 34,2 трлн тенге в 2027 году. В свою очередь, увеличение депозитов резидентов прогнозируется с 35,7 трлн тенге в 2023 году до 53,5 трлн тенге в 2027 году», - добавил Премьер.



