Кредит почти на 5 млн тенге оформили мошенники на жительницу Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Кредит почти в 5 млн тенге оформили на жительницу Павлодарской области мошенники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию Щербактинского района обратилась 58-летняя сельчанка. Со слов заявительницы, на ее телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на ее имя мошенники хотят взять кредит на сумму 5 миллионов тенге. Испуганная сельчанка начала отрицать это, и тогда он соединил ее с директором банка, который в вежливой форме убедил ее, что для устранения проблемы необходимо лишь приготовить удостоверение личности и выполнять все их требования.

Женщина предоставила о себе всю информацию, скачала мобильное приложение банка и спустя время увидела, что на ее счет поступили денежные средства в сумме 4,7 млн тенге. Провернув данный трюк, лжесотрудники банка начали частями снимать денежные средства, объяснив пострадавшей, что это технические работы. Только на следующий день она поняла, что стала жертвой интернет-мошенничества и теперь ей придется выплачивать крупный кредит.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 пункта 1 УК Республики Казахстан. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению», – сообщил начальник Отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Нургали Омарбеков.



