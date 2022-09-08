Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Кражу зерна почти на 1,5 млн тенге пресекли в СКО

    8 Сентября 2022, 17:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кражу зерна почти на 1,5 млн тенге пресекли полицейские СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Есильском районе одной из мобильных групп на проселке были замечены следы КамАЗа, уводящие в лес. Стражи порядка, с которыми были и работники близлежащего ТОО, проверили след и обнаружили за деревьями выгруженное на траву зерно нового урожая. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила причастность 39-летнего работника предприятия.

    Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК «Кража». С места происшествия изъято и возвращено владельцу 12 тонн 260 килограммов пшеницы на сумму свыше 1,4 млн тенге.

    «Быстрому раскрытию способствовали меры безопасности, принятые владельцем. Помимо строгого учета зерна на поле и на зернотоке, стоит отметить, что предприятие обеспечено физической охраной, оснащено сигнализацией и видеонаблюдением. В селе предприниматель установил 5 видеокамер в общественных местах, изображение с них выведено на участковый пункт полиции», — сообщил начальник районного отдела полиции Ерлик Еслямбеков. По всей области сотрудники полиции рекомендуют сельхозтоваропроизводителям обеспечивать техническую укрепленность своих объектов, совершенствовать системы безопасности — это способствует профилактике и оперативному раскрытию краж. С момента старта ОПМ «Астык» 20 августа в области зарегистрировано 5 преступлений, из них раскрыто 4.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Урожай МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пенсионер на скутере сбил женщину и скрылся с места ДТП в Актобе
    Пропавшую без вести 15-летнюю девочку разыскивают полицейские области Абай
    Разыскиваемого иностранца задержали в Шымкенте
    Эффект «постоянного присутствия на дорогах» внедряют костанайские полицейские
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане