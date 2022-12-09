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    Кражу зерна на 1,6 млн тенге раскрыли в СКО

    9 Декабря 2022, 12:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские раскрыли кражу зерна до момента, когда о ней узнал владелец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, неизвестные взломали дверь склада предприятия в Есильском районе, загнали туда Камаз и похитили 10 тонн пшеницы. Ущерб составил 1,6 млн тенге. Владелец не знал о свершенной краже, пока ему не сообщили об этом полицейские.

    Стражи порядка отметили, что на предприятии не было должного контроля и технической укрепленности. Выяснилось, что груженный краденым зерном Камаз сломался и сутки простоял на складе. Преступники свободно привезли запчасти, отремонтировали его и выехали с территории.

    В краже подозревается 29-летний житель соседнего Кызылжарского района. Установили стражи порядка его возможных соучастников. Им предстоит понести уголовную ответственность.

    Фото: polisia.kz
    Северо-Казахстанская область МВД РК
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