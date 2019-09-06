Кражу ювелирных изделий на 5 млн тенге раскрыли полицейские в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими города Рудного Костанайской области раскрыта крупная кража ювелирных изделий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Сотрудниками Управления полиции города Рудного задержан подозреваемый, причастный в совершении кражи золотых изделий на сумму около 5 миллионов тенге.

Кража была совершена 30 августа по улице Корчагина в одном из бутиков торгового центра «ГУМ». Неизвестный мужчина, путём взлома пола в подвале проник в магазин ювелирных изделий и совершил кражу.

В ходе следственно- оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 24-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания.

«Стало известно, что данный гражданин помог грабителю реализовать украденное чужое имущество другим лицам», - рассказывает начальник Отдела криминальной полиции майор полиции УП Рудного Максим Греков.

В настоящее время личность второго подозреваемого установлена, принимаются меры по задержанию и объявлению в розыск. Проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Похищенное частично изъято в ломбардах города Костанай.