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    Кражу ювелирных изделий на 5 млн тенге раскрыли полицейские в Рудном

    6 Сентября 2019, 21:41

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими города Рудного Костанайской области раскрыта крупная кража ювелирных изделий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Сотрудниками Управления полиции города Рудного задержан подозреваемый, причастный в совершении кражи золотых изделий на сумму около 5 миллионов тенге.

    Кража была совершена 30 августа по улице Корчагина в одном из бутиков торгового центра «ГУМ». Неизвестный мужчина, путём взлома пола в подвале проник в магазин ювелирных изделий и совершил кражу.

    В ходе следственно- оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 24-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания.

    «Стало известно, что данный гражданин помог грабителю реализовать украденное чужое имущество другим лицам», - рассказывает начальник Отдела криминальной полиции майор полиции УП Рудного Максим Греков.

    В настоящее время личность второго подозреваемого установлена, принимаются меры по задержанию и объявлению в розыск. Проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Похищенное частично изъято в ломбардах города Костанай.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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