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    Кражу из авто раскрыли полицейские Астаны

    10 Июля 2023, 21:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением о краже обратился житель столицы. По словам потерпевшего, ранним утром у него с салона автомашины Daewoo Nubira неизвестные похитили портмоне и парфюм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного отдела полиции УП «Сарыарка» установлен 37-летний гражданин. Доставленный в полицию мужчина рассказал, что ходил по дворам домов и намеренно искал машины, необорудованные сигнализацией. Проходя около дома по улице Бейбарыс Султана, он заметил автомашину с незапертой дверью. Проникнув в салон, он похитил личное имущество. По данному факту проводится досудебное расследование, выясняется его причастность к другим аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана МВД РК
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