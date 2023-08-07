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    Кражу гербицидов на 34 млн тенге раскрыли полицейские СКО

    7 Августа 2023, 19:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Семь населенных пунктов посетили оперативники из СКО, чтобы раскрыть особо крупную кражу гербицидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района обратился начальник службы безопасности одного из сельхозпредприятий. Он заявил о краже 84 коробок гербицидов на сумму 34 млн тенге. Ядохимикаты были похищены со склада путём взлома.

    К раскрытию подключились сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО. Старший оперуполномоченный по особо важным делам УБОП совместно с сотрудником криминальной полиции района провели масштабную работу по проверке информации о возможной реализации похищенного. За три дня они проверили 11 человек в семи населенных пунктах Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей. Результатом стало задержание двух жителей Тайыншинского района СКО 22 и 32 лет. Похищенные гербициды изъяты из дома родственника одного из задержанных.

    «Подозреваемые содержатся под стражей в Акмолинской области. Факт кражи зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК. Обращаем внимание руководителей сельхозформирований на необходимость повышать техническую защищенность своих объектов. Полноценное видеонаблюдение, надежные двери и замки, решетки на окнах, охрана и другие средства защиты своего имущества значительно снижают вероятность преступных покушений», — сказал заместитель начальника ДП СКО Енбек Сембин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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