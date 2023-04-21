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    Кражу газопроводов АО «КазТрансГаз Аймак» раскрыли в Атырауской области

    21 Апреля 2023, 21:10

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По обращению АО «КазТрансГаз Аймак» при координации прокуратуры Атырауской области, Департаментом полиции области 21 апреля 2023 года пресечена незаконная деятельность преступной группы, промышлявшей хищением магистрального газопровода, передает МИА «Казинформ».

    АО «КазТрансГаз Аймак» выражает признательность и благодарность органам прокуратуры и внутренних дел Республики Казахстан за обеспечение защиты интересов государства и имущественных прав национальной компании.

    По данному факту проводится досудебное расследование по пунктам 1, 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан, подозреваемые задержаны.

    Как сообщила прокуратура Атырауской области, иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Генпрокуратура МВД РК Атырау
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