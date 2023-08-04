Кражу денег из церкви расследуют полицейские Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Неизвестные украли деньги из ящика для пожертвований в церкви в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Днем 3 августа на пульт «102» управления полиции города Актобе поступило сообщение о том, что в церкви Свято-Никольского кафедрального собора по улице Маметовой произошла кража.

«Неизвестные лица, проникнув в помещение, сломали ящик для пожертвования и похитили порядка 20 тысяч тенге», - поделились подробностями в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». На данный момент принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию злоумышленников