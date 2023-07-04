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    Кражу 770 тысяч тенге из фуры раскрыли в Карагандинской области

    4 Июля 2023, 12:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчина проник в кабину фуры и похитил 770 тысяч тенге в Карагандинской области, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Каркаралинского района обратился житель одного из населенных пунктов. Он сообщил, что занимается перевозкой многотонных грузов. Вернувшись их очередного рейса, мужчина поставил фуру во дворе дома.

    Через некоторое время он обнаружил следы проникновения в кабину грузовой машины. Неизвестный, разбив молотком боковое окно, открыл дверцу и похитил 770 тысяч тенге и документы.

    Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Караганды. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства – денежные средства и документы – изъяты. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК
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