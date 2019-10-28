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Кража денег у параспортсменки в Алматы: мошенников ищет полиция

28 Октября 2019 15:45
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Кража денег у параспортсменки в Алматы: мошенников ищет полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мошенников, которые украли деньги на протез ноги у параспортсменки из Алматы, ищет полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный факт в настоящее время расследуется в следственном управлении ДП города Алматы по части 2 статьи 190 УК РК (мошенничество). К установлению личности подозреваемых и их дальнейшему задержанию подключены сотрудники управления криминальной полиции. Сейчас уже проводятся соответствующие оперативные и специальные мероприятия», - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Ранее сообщалось, что параспортсмен, мастер спорта по настольному теннису Бактыгуль Алимбекова из Алматы стала жертвой мошенников.

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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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