15 Июня 2022 14:50

Кратковременные дожди с грозами пройдут в Казахстане 16 - 18 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 июня 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие трое суток значительных изменений не ожидается. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, 16 июня на востоке, юго-востоке РК - сильные дожди. Жителей северных и центральных регионов Казахстана наконец порадует по-настоящему летняя погода и постепенное повышение дневных температур воздуха до 25-30 тепла, а на юге Карагандинской области - до 35 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.