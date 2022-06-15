15:15
15 Июня 2022 14:50
Кратковременные дожди с грозами пройдут в Казахстане 16 - 18 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 июня 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«В предстоящие трое суток значительных изменений не ожидается. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, 16 июня на востоке, юго-востоке РК - сильные дожди. Жителей северных и центральных регионов Казахстана наконец порадует по-настоящему летняя погода и постепенное повышение дневных температур воздуха до 25-30 тепла, а на юге Карагандинской области - до 35 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.
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