Кратковременные дожди прогнозируют 28- 30 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антициклон из районов Архангельска оказывает свое влияние на большую часть республики 28-30 мая. Здесь сохранится погода преимущественно без осадков и будет наблюдаться ослабление жары. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь в конце периода, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града. А на юге с теплыми воздушными массами из районов Ирана установится жаркая и сухая погода. На юге и на западе местами прогнозируется усиление ветра с пыльными бурями.