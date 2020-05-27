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Кратковременные дожди прогнозируют 28- 30 мая в Казахстане
27 Мая 2020 12:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антициклон из районов Архангельска оказывает свое влияние на большую часть республики 28-30 мая. Здесь сохранится погода преимущественно без осадков и будет наблюдаться ослабление жары. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», лишь в конце периода, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и выпадением града. А на юге с теплыми воздушными массами из районов Ирана установится жаркая и сухая погода. На юге и на западе местами прогнозируется усиление ветра с пыльными бурями.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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