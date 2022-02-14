Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В газете «Казахстанская правда» опубликована статья пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали «Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами». Об этом передает МИА «Казинформ».

На прошлой неделе состоялся первый в этом году рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию по приглашению Президента России Владимира Путина. За два дня, 10 и 11 февраля, Глава нашего государства вначале посетил Москву, а затем один из динамично развивающихся регионов России – Республику Татарстан.

В Москве были проведены насыщенные и, самое главное, – плодо­творные переговоры нашего Президента с Владимиром Путиным. Беседа, продолжавшаяся, к слову, более 4 часов, по оценке обоих лидеров, позволила открыто и в доверительном ключе обсудить наиболее актуальные темы казахстанско-российской повестки.

Формат переговоров такой открытости только способствовал: встреча на высшем уровне была организована без оглядки на «социальное дистанцирование» – были и полноценные рукопожатия, и дружеские объятия. По нынешним «ковидным» временам такой прием на высшем уровне – большая редкость. Таких важных гостей, как президенты Ирана и Франции, Путин встречал холодно и вел с ними переговоры на почтительном расстоянии, через длинный стол.

Сама встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоялась в зале Кремля с камином и по протоколу рассадка президентов была на расстоянии одного метра. И тот факт, что встреча с Президентом Казахстана состоя­лась в таком близком формате, говорит о поистине дружественных отношениях двух стран. Это было очень заметно и по саммиту СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге в конце прошлого года. Владимир Владимирович и Касым­-Жомарт Кемелевич в одной машине передвигались по улицам города и обсуждали двусторонние отношения.

Переговоры в Кремле завершились подписанием внушительного пакета соглашений в сфере образования, цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области мирного использования атомной энергии. Были достигнуты предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, а также по подготовке востребованных специалистов в рамках нашей стипендиальной программы «Болашак». В этом направлении уже начата работа по созданию филиа­лов МИФИ в Алматы и университета имени Губкина в Атырау. Ведутся переговоры с МГТУ имени Баумана и рядом других учебных заведений по открытию их представительств. АО «Центр международных прог­рамм» подписало меморандумы с 6 ведущими техническими вузами Российской Федерации (МИФИ, МФТИ, РГУ им. Губкина, МГТУ Баумана, ИТМО, МИСиС) о сотрудничестве в рамках программы «Болашак».

Здесь необходимо отметить положительное отношение Владимира Путина к безусловно полезным инициативам Касым-Жомарта Токаева в этом вопросе. Президент Казахстана считает, что эти благие начинания помогут переформатировать наше образование в сторону получения молодыми людьми передового технического образования.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подписали Меморандум по обмену опытом в области цифровизации. Документ направлен на развитие сотрудничества в области цифрового развития, в том числе обучение государственных служащих обеих стран необходимым техническим и организационным навыкам. Также закреплены договоренности по совместной реализации программы подготовки цифровых руководителей обеих сторон, по запуску интенсивной программы подготовки и повышения квалификации для IT-специалистов, по обеспечению и поддержке инструментов цифровой трансформации на базе международного технопарка Astana Hub и по обмену опытом в сфере применения инструментов искусственного интеллекта и анализа больших данных в рамках цифровой трансформации наших стран.

Значимым итогом переговоров стало и соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан тeмip жолы» и АО «Трансмашхолдинг», которое предусматривает поставки маневровых и магист­ральных локомотивов, грузовых вагонов и другой продукции российского железнодорожного машиностроения. ТМХ – крупнейший производитель продукции железнодорожного машиностроения в России и долгие годы является одним из основных партнеров АО «НК «ҚТЖ».

Как заявил Владимир Путин, Россия будет делать все, чтобы поддержать Касым-Жомарта Токаева.

«Мы уверены, что российско-казахстанское сотрудничество будет и далее расширяться, идти по нарастающей. Президент Казахстана проинформировал, что в Казахстане начинается реализация комплексного плана первоочередных мер, направленных на то, чтобы повысить социальную защищенность граждан, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, укрепить силовые структуры страны. Мы желаем казахстанским партнерам успехов в выполнении намеченных планов и готовы всемерно этому содействовать», – отметил Президент России.

Хочу напомнить, что в этом году в истории отношений Респуб­лики Казахстан и Российской Федерации отмечается важная дата – 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

За это время, опираясь на крепкие узы дружбы, общность истории, ментальную близость народов Казахстана и России, высшие руководители стран выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество и добились впечатляющих успехов по всем ­направлениям. Взаимоотношения между нашими государствами являют всему международному сообществу яркий пример настоя­щего добрососедства, надежного союзничества и стратегического партнерства.

Очень плодотворно прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, на которой обсуж­дались вопросы дальнейшего продвижения делового партнерства между нашими странами. Президент призвал направить все усилия прежде всего на реализацию достигнутых в ходе состоявшегося визита договоренностей и добиться конкретных результатов.

После насыщенных продуктивных переговоров в Москве рабочий визит Главы государства в Российскую Федерацию продолжился в Республике Татарстан. Поездка в Казань стала первой для казах­станского лидера в этот самобытный город, известный своей тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.

Издревле казахов и татар связывает настоящая дружба, общность истории, религии и практически единый язык. Взятие Казани Иваном Грозным в середине XVI века оставило особый след в казахском фольклоре, в частности, в поэмах «Шора батыр» и «Нәрік батыр», повествующих о подвигах храброго предводителя Шоры Нарикулы. Также известен кюй «Казанский поход». С историей Казани тесно связана и интеллигенция Алашорды. Татарская и Алашская автономии тесно взаимодействовали. Первые казахские книги также были изданы в Казани. Кроме того, стоит выделить имя видного деятеля Алашорды Уалит­хана Танашулы, жившего в Казани и работавшего в Татарском правительстве. Словом, два родственных народа давно связаны крепкими узами. На протяжении многих веков татары проявляли самое доброе отношение к казахскому народу.

Вечером 10 февраля в Казани Касым-Жомарта Токаева встречали Глава республики Рустам Минниханов и сопровождающие его лица. Символичный момент – воздушная гавань Казани носит имя выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, чье имя тесно связано и с нашей страной. Габдулла Тукай прожил в городе Уральске 12 из 26 лет своей короткой жизни. Там он успел написать ряд произведений, вошедших в золотой фонд татарской литературы. В Уральске есть бюст, а также улица, названная его именем. Улицы в его честь также есть в других городах Казахстана, в том числе в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Погода в Казани в дни нашего визита была снежной, но не особо морозной. Город очень впечатлил. Казань – современный мегаполис с богатым историческим прошлым, там удачно гармонируют исламские и православные ценности.

Программа визита Главы государства в Татарстан началась с посещения Казанского Кремля, история которого насчитывает тысячу лет. Здесь Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор. Президент был впечатлен увиденным, отметив символичность добрососедского расположения мусульманской мечети и православного храма в минутной ходьбе друг от друга.

На территории Казанского Кремля также расположен Президентский дворец, где Касым-­Жомарт Токаев и Рустам Минниханов провели двустороннюю встречу с участием официальных делегаций. Следует отметить, что Глава Татарстана сопровож­дал казахстанского лидера на протяжении всего пребывания в республике. Очевидно, что у них сложились дружеские отношения. Их встреча в Казани стала третьей по счету за последние 10 месяцев.

В начале встречи Президент на казахском языке отметил, что в бытность своей работы на дипломатической службе и заместителем Генерального секретаря ООН, посетил много городов, стран и материков, а Казань посещает впервые, и в полушутку сказав «ұят болды» по этому поводу и добавив, что «лучше поздно, чем никогда».

Кроме того, на эту встречу от татарской стороны был приглашен руководитель национально-культурной автономии казахов Татарстана Сагит Джаксыбаев, который рассказал Касым-­Жомарту Токаеву об истории создания и деятельности казахской общины. В 1992 году он основал Ассамблею народов Татарстана, которую возглавлял до 2007 года. В настоящее время в республике проживают около 2 тыс. казахов, больше половины из которых – студенты.

Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию торгово-экономической и инвес­тиционной кооперации. Тесные связи Казахстана и Татарстана обусловлены не только исторической близостью двух народов, общими корнями и духовными ценностями, но и активными экономическими контактами.

Ярким свидетельством этого является то, что Татарстан занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по уровню и масштабам сотрудничества с Казахстаном, которое растет из года в год.

Показательным примером этого взаимодействия является дея­тельность флагманов экономики республики – «ТАНЕКО» и «КАМАЗ».

Важнейшим пунктом программы визита лидера Казахстана в Татарстан стало посещение заводов этих предприятий, расположенных в Нижнекамске и Набережных Челнах соответственно. Безусловно, эти корпорации вносят значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений наших стран. К примеру, на сегодняшний день в активной фазе находятся три проекта по строительству заводов по выпуску автокомпонентов «КАМАЗ» и автомобильных шин «Татнефть» в Костанайской и Карагандинской областях. На подходе еще три крупных проекта с участием этих компаний. В свою очередь в Татарстане плодотворно работают порядка 40 совместных предприятий с участием казах­станского капитала.

Помимо этого, в ходе посещения завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске Касым-Жомарт Токаев встретился с молодыми специалистами из Казахстана, проходящими практику в компании «Татнефть». Недавно было подписано соглашение о сотруд­ничестве между «Татнеф­тью» и геологоразведочным колледжем города Семея, в рамках которого с текущего года студенты казахстанского колледжа будут проходить практику на этом предприятии. Аналогичная встреча состоялась и в Набережных Челнах, где казахстанцы повышают квалификацию на заводе компании «КАМАЗ». А по возвращении домой будут работать на заводе этого предприятия в Костанае.

Татарстан – безусловно, развитый во всех отношениях регион России. Эта республика сохранила свою национальную самобытность, но в то же время сделала мощный рывок в технологическом развитии.

В Казани в честь лидера Казах­стана также был организован прием и концерт от имени Президента Татарстана, в ходе которого были исполнены казахские, татарские, русские песни, в том числе произ­ведения Шамши Калдаякова и других композиторов.

Возвращаясь на родину, Касым-Жомарт Токаев традиционно делится своими впечатлениями. По поводу этой поездки Пре­зидент выразил удовлетворение итогами своего краткосрочного, но весьма содержательного визита в Российскую Федерацию, отметив его успешность с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Россией.

Касым-Жомарт Токаев считает, что нынешний визит в Российскую Федерацию и переговоры на высшем уровне, без всякого преувеличения, стали очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Россией. Полагаю, эту точку зрения разделяет и российский лидер.