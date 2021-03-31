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    Кратко об истории Тюркского совета

    31 Марта 2021, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 17:00 часов по времени Нур-Султана начнется в онлайн-формате неофициальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Неофициальный Саммит пройдет под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В онлайн-мероприятии примут участие Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

    В ходе Саммита будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития сотрудничества братских стран в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. По итогам Саммита ожидается принятие Декларации о культурных ценностях тюркских государств и статусе Совета.

    Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет, ССТГ) был создан в соответствии с Соглашением, подписанным в азербайджанском городе Нахичевань 3 октября 2009 года на 9-м Саммите глав тюркоязычных государств по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Соглашение подписали президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

    На 10-м Саммите глав тюркоязычных государств, прошедшем в сентябре 2010 года в Стамбуле, было подписано решение о назначении первым генеральным секретарем Тюркского совета турецкого дипломата Халила Акынжи. Для осуществления координации взаимодействия на постоянной основе функционирует Секретариат Тюркского совета со штаб-квартирой в Стамбуле, который с сентября 2018 года возглавляет представитель Казахстана Посол Багдад Амреев.

    С 2019 года Почетным Председателем Тюркского Совета является Нурсултан Назарбаев.

    В 2019 году к Тюркскому совету присоединилась Республика Узбекистан.

    Страной-наблюдателем с 2018 года является Венгрия. Директивными органами Тюркского совета являются Совет глав государств (Саммит) и Совещание министров иностранных дел (СМИД). Рабочим органом Тюркского совета является Комитет старших должностных лиц (КСДЛ). На регулярной основе проходят встречи профильных министров и заседания экспертов. С 19 сентября 2019 года в столице Венгрии, городе Будапеште, работает представительство Тюркского совета.

    Всего в период с 2011 по 2019 годы состоялись семь Саммитов Тюркского совета:

    I Саммит ССТГ – 21 октября 2011 года в Алматы;

    II Саммит ССТГ – 23 августа 2012 года в Бишкеке;

    III Саммит ССТГ – 16 августa 2013 года в Габала (Азербайджан);

    IV Саммит ССТГ – 5 июня 2014 года в Бодруме (Турция);

    V Саммит ССТГ – 11 сентября 2015 года в Астане;

    VI Саммит ССТГ – 3 сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан);

    VII Саммит ССТГ состоялся 15 октября 2019 года в Баку, его темой было развитие малого и среднего бизнеса.

    Еще один Чрезвычайный Саммит ССТГ прошел 10 апреля 2020 года посредством видеоконференции. В ходе Саммита обсуждались вопросы эффективной борьбы с пандемией COVID-19. По итогам была принята соответствующая декларация.

    VIII Саммит Тюркского совета должен был состояться сегодня, 31 марта 2021 года. Но в связи с остающейся угрозой распространения коронавируса страны-участницы Саммита приняли решение провести мероприятие в режиме видеоконференции.

    Напомним, в рамках Тюркского совета действуют четыре рабочие группы, работа которых направлена на развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами, улучшение их инвестиционного климата, развитие предпринимательства и туризма. В 2011 году был создан Деловой совет Тюркского совета, состоялось пять его заседаний. Подписаны Меморандумы о взаимопонимании по развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, совершенствованию инвестиционной статистики, Протокол о сотрудничестве между национальными телеканалами. В сфере туризма запущен специальный совместный проект «Современный Шелковый Путь», включающий 14-дневное путешествие по культурным и историческим городам стран-членов Тюркского совета.

    Действует Тюркская торгово-промышленная палата (ТТПП), учредительные документы которой были подписаны 17 мая 2019 года в Нур-Султане на полях Астанинского экономического форума государствами-членами Тюркского совета.

    Ранее были созданы Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Тюркская академия, которые активно работают. В 2014 году по инициативе Ильхама Алиева был создан Фонд тюркской культуры и наследия (ФТКН). В настоящее время государства-члены ССТГ ведут работу по согласованию шкалы обязательных взносов в бюджеты ТА и ФТКН.

    В рамках ССТГ действует Союз Тюркских университетов, в состав которого от Казахстана входят КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилёва и Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова. На регулярной основе проходят Фестиваль молодежи, Тюркский молодежный лагерь и Курсы для молодых дипломатов тюркских государств. В 2018 году в Баку прошли Первые Студенческие игры Тюркского совета (Тюркская Универсиада). Углублению культурно-исторических связей между тюркоязычными народами способствует регулярное проведение Всемирных игр кочевников.

    В рамках Тюркского совета с 2008 года (Соглашение было подписано председателями парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции) функционирует Парламентская ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА), чья деятельность направлена на развитие межпарламентского сотрудничества.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Азербайджан Туркменистан Узбекистан Турция Венгрия Кыргызстан ССТГ Тюркский мир
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