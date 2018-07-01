Красочным фестивалем отметили Национальный день в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 21 июля бельгийцы отметили главный праздник страны - Национальный день Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник учрежден в 1890 году при короле Леопольде II в память вступления на престол первого бельгийского монарха Леопольда Саксен-Кобургского 21 июля 1831 года. Этот день знаменует начало существования независимой Бельгии с политическим строем конституционной монархии.

В Национальный день Бельгии праздничные и торжественные мероприятия проходят по всей стране, но наиболее масштабные празднества разворачиваются в Брюсселе.

В этом году государственные службы королевства, среди которых пожарные, полиция, медики, спасатели и военные, предложили разнообразную программу, которая пришлась по душе как взрослым, так и детям.

Гости имели возможность ознакомиться и примерить служебное оснащение, а также принять участие в различных состязаниях на силу, выносливость и смекалку.





Полицейские устроили «полосу препятствий» для детей, пожарники среди самых маленьких гостей провели стрельбу из брандспойта, а военные не нашли ничего иного, как организовать эвакуацию «раненного».





Причем «раненный» был взрослым, а тащили его на носилках дети.



Словно магнитом притягивает горожан и туристов выставка военной и полицейской техники. Здесь можно примерить бронежилет или, например, «оседлать» бронированную машину.







Повсюду звучит музыка и выступают музыкальные коллективы, танцевальные и театральные труппы. Также в этот день многие государственные музеи и исторические памятники можно посетить совершенно бесплатно.





Огромные фигуры великанов и животных из мифов и сказок, внесенные в список нематериальных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сопровождают шествия. Разыгрывая легендарные сценки и танцуя под фанфары, они вносят оживление в народное празднество.

Сооружение карнавального великана и его последующее поддержание в форме требует месяцев работы и специальных навыков. Рост такой гигантской куклы может достигать 9 метров в высоту, а вес 350 килограммов.





На празднике можно увидеть реконструкторов в исторических костюмах времен Наполеона. К слову, именно на территории современной Бельгии, вблизи города Ватерлоо, в 1815 году прошла битва, закончившаяся окончательным поражением французского полководца.





Военный парад, который проходит на площади возле Королевского дворца, бесспорно является главным событием Национального дня Бельгии. В этом году он был посвящен пятилетию вхождения на престол короля Филиппа и столетию со дня окончания Первой мировой войны.

По традиции открывает парад конный королевский эскорт. За ним проследовал оркестр королевского военно-морского флота.







Прохождение военнослужащих в военной форме Первой мировой войны и появление некоторых образцов военной техники той эпохи позволила зрителям окунуться в атмосферу 100-летней давности.







Стоит сказать, что во время Первой мировой войны бельгийские карабинеры запрягали собак для перевозки пулеметов. Преимуществами такого вида транспортировки «адских косильщиков», как тогда называли это оружие, является возможность передвигать пулемет быстрее чем на мулах, тогда как собаку можно спрятать даже в неглубоком укрытии.





После завершения военно-исторической части парада над дворцовой площадью семь легких реактивных штурмовиков «Альфа-Джет» раскрасили небо над Брюсселем дымами цвета бельгийского флага.





Помимо них в авиационной части смотра приняли участие истребители «Ф-16», которые выстроились в цифру 5 - так летчики напомнили, что пять лет назад король Филипп взошел на престол, став седьмым по счету королем бельгийцев.





После этого по брусчатке прошли военнослужащие бельгийской армии, а за ними военная техника.









После парада улицы столицы наполнились толпами бельгийцев и туристов. Завершился праздник, по традиции, грандиозным салютом у стен королевского дворца.