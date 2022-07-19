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    Красный уровень тревоги из-за жары объявили в девяти крупных городах Италии

    19 Июля 2022, 10:55

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Италии в понедельник заявило, что девять из 27 крупных итальянских городов будут приведены в состояние повышенной готовности, поскольку жара, которая накрыла страну и многие другие части Европы, усиливается, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Итальянское агентство ANSA передает, что на данный момент в пяти городах - Больцано, Брешиа, Флоренция, Латина и Перуджа объявлен «красный» уровень. Это означает, что жара представляет угрозу для населения в целом, а не только для уязвимых групп населения. В еще четырех мегаполисах - Болонья, Генуя, Риети и Рим данный уровень готовности будет объявлен в среду.

    Высокие температуры усугубили сильную засуху в Италии, которая вызвала серьезные проблемы для сельского хозяйства страны.

    Местная ассоциация фермеров «Coldiretti» заявила, что сельскохозяйственный сектор Италии понес ущерб на сумму более 3 млрд евро из-за засухи и жары, а в некоторых случаях урожайность снизилась до 70%.

    Европейские ученые считают, что более частые и интенсивные волны жары связаны с последствиями изменения климата, вызванного деятельностью человека.

    В то же время в городе Брюсселе зафиксирован новый «тепловой рекорд». В районе Уккель зафиксировано 33,7 градуса, что сделало 18 июля самым теплым днем с момента начала измерений бельгийскими метеорологами.

    Во вторник в городе Брюсселе прогнозируется более максимальная температура - около 38 градусов.

    Фото: ansa.it

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия Мировые новости
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