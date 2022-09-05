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    Красный Полумесяц организовал в Атырау сбор гуманитарной помощи для пострадавших костанайцев

    5 Сентября 2022, 07:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраусцы принимают участие в сборе гуманитарной помощи жителям Костанайской области, пострадавшим после крупного лесного пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, случилась непредвиденная чрезвычайная ситуация в Аулиекольском районе Костанайской области, где в результате пожара пострадали люди. Гуманитарная помощь - безвозмездная материальная помощь и товары первой необходимости. Их получит население, пострадавшее от пожара. Всех просим помочь жителям Костанайской области», - написала на своей странице в Facebook руководитель Атырауского филиала ОО «Красный Полумесяц» Асия Кульжанова.

    Точка приема гуманитарной помощи в Атырау организована по адресу: проспект Абулхаир хана, 79, выставочный центр. Организатор сбора - общественное движение «Красный Полумесяц». Гуманитарную помощь принимали до 23:00 4 сентября. После машины направятся в Костанайскую область.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Костанайская область Благотворительность Общество Пожар Атырау
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