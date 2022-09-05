Красный Полумесяц организовал в Атырау сбор гуманитарной помощи для пострадавших костанайцев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраусцы принимают участие в сборе гуманитарной помощи жителям Костанайской области, пострадавшим после крупного лесного пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, случилась непредвиденная чрезвычайная ситуация в Аулиекольском районе Костанайской области, где в результате пожара пострадали люди. Гуманитарная помощь - безвозмездная материальная помощь и товары первой необходимости. Их получит население, пострадавшее от пожара. Всех просим помочь жителям Костанайской области», - написала на своей странице в Facebook руководитель Атырауского филиала ОО «Красный Полумесяц» Асия Кульжанова.

Точка приема гуманитарной помощи в Атырау организована по адресу: проспект Абулхаир хана, 79, выставочный центр. Организатор сбора - общественное движение «Красный Полумесяц». Гуманитарную помощь принимали до 23:00 4 сентября. После машины направятся в Костанайскую область.



