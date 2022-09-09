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    Краснокнижный уриал вернулся в Мангистаускую область

    9 Сентября 2022, 16:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Устюртский уриал вернулся на северный чинк Устюрта. Подтверждающее видео с редким животным опубликовала в Facebook Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК), передает МИА «Казинформ».

    «Устюртский уриал — узкоареальный, эндемичный для Арало-Каспийского водораздела подвид горного барана, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана. Основное место обитания уриала в Казахстане — Западный чинк Устюрта. Около 30 лет назад отдельные стада отмечали на Северном чинке и специалисты предполагали, что уриал продолжает заходить на чинки Жельтау в пределах Атырауской области, но подтверждений этому не было. В последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого редкого копытного за пределами Мангистауской области. Но теперь, похоже, ареал уриала в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток, и снова стали встречаться на самом северном крае Устюрта», - сообщили в ассоциации.

    По информации АСБК, с 2018 года животных начали регистрировать фотоловушки на чинках Жельтау и Донызтау, это территория Атырауской и Актюбинской областей.

    «Статус уриала в этой части Устюрта сейчас неясен. Ягнят и беременных самок здесь пока не отмечали. Уриалы не обитают здесь постоянно, однако в будущем возможно станут использовать эти места для размножения. Данный регион представляет собой ценные места обитания и для других видов животных. АСБК совместно с акиматом Атырауской области ведут работу по созданию регионального зоологического заказника «Северный Устюрт». Летом 2022 года завершена подготовка естественно-научного обоснования. Работа ведется в рамках «Инициативы по сохранению пустынных экосистем», - пояснили в АСБК.

    Кадр из видео

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Видео Мангистауская область Животные
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