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    Краснокнижный медведь попал в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»

    2 Июня 2022, 15:18

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Национальном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области в фотоловушку попался тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» фотоловушка поймала редкого тянь-шаньского бурого медведя, который занесен в Красную книгу. В дальнейшем планируется продолжить мониторинг», - сообщается на официальной странице Нацпарка в Instagram .

    В сентябре прошлого года в объектив фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель» попала семья барсов.

    Ранее сообщалось, что в парке «Алтын-Эмель» установили новейшие фотоловушки.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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