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    18:47, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Краснокнижных устюртских уриалов сняли на видео

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Актау Азамат Сарсенбаев, известный своими видеоработами о фламинго и лебедях в Мангыстауской области, опубликовал очередную видеозарисовку, на сей раз посвященную краснокнижным устюртским уриалам. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Несколько недель усиленных поисков краснокнижных устюртских уриалов в Мангыстауской области увенчались успехом. Спасибо друзьям, которые помогли найти и научили «тонкостям» поисков этих удивительных созданий. Неописуемое удовольствие было наблюдать за тем, как эти грациозные создания ловко бегали по крутым скалам. Не меньшей радостью, было наблюдать за большим количеством молодняка, значит, не все потеряно», - рассказал Азамат Сарсенбаев в Facebook .

    Устюрский уриал ( устюртский муфлон, устюртский горный баран, официально - туркменский горный баран) - парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих.

    Распространён в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. Точная численность популяции не установлена.

    Занесён в Красную книгу Казахстана.

    Напомним, ранее автор публиковал видео с фламинго и зимующими в Мангыстауской области лебедями.


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