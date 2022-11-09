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      Экология

    Краснокнижных птиц спасли в Костанайской области

    9 Ноября 2022, 15:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О том, что костанайцами спасены краснокнижные птицы рассказали в природоохранной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории области с наступлением холодов зафиксировано несколько фактов спасения редких краснокнижных животных. Совместно с общественным объединением «Костанай Зоо Пульс» спасли лебедя-шипуна от стаи собак, которого обнаружил житель областного центра на замерзающем водоеме. Также был найден молодой розовый пеликан, который сейчас находится у зоозащитников, - сказал сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин.

    Необходимо отметить, что сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области в дальнейшем занимаются определением таких животных в заповедники и резерваты для содержания диких животных и птиц. Розовый пеликан будет передан в Джангельдинский район.

    Также был обнаружен молодой чеглок (отряд соколиных), который не может летать. Для того, чтобы птица пережила холода и не погибла, ее определили в «Костанай Зоо Пульс».

    По словам кандидата ветеринарных наук Виктории Машадиевой, молодой птенец розового пеликана поздно вылупился, у него не хватило сил, чтобы улететь со своей стаей на юг. Молодой чеглок, по всей видимости, был ранен, поэтому не может расправить крылья. Теперь до весны он останется у зоозащитников.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Экология МВД РК Общество
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