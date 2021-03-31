Краснокнижную рыбу весом в полтора центнера выловили в Урале

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в реке Урал в ходе начавшейся весенней путины выловлена белуга весом в полтора центнера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рыбаками производственного кооператива имени «Амангельды» выловленная рыбина, занесенная в Красную книгу, передана в Урало-Атырауский осетроводный завод. На этом предприятии выращиваются для выпуска в естественную среду мальки ценной рыбы – белуги, осетра, севрюги и стерляди, находящихся на грани исчезновения.

Как сообщил руководитель Урало-Атырауского осетроводного завода Гильман Сарсемалиев, выловленный экземпляр – это икряная самка белуги. Ее вес 150 килограммов.

По мнению специалистов, от нее можно получить около 30 килограммов икры, из которой на заводе и вырастят маленьких белужат. Сама рыбина после получения от нее икры будет отпущена в Каспийское море.

Напомним, в марте прошлого года в Урале была поймана белуга весом 148 килограммов.



