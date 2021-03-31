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    00:36, 31 Март 2021 | GMT +6

    Краснокнижную рыбу весом в полтора центнера выловили в Урале

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в реке Урал в ходе начавшейся весенней путины выловлена белуга весом в полтора центнера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рыбаками производственного кооператива имени «Амангельды» выловленная рыбина, занесенная в Красную книгу, передана в Урало-Атырауский осетроводный завод. На этом предприятии выращиваются для выпуска в естественную среду мальки ценной рыбы – белуги, осетра, севрюги и стерляди, находящихся на грани исчезновения.

    Как сообщил руководитель Урало-Атырауского осетроводного завода Гильман Сарсемалиев, выловленный экземпляр – это икряная самка белуги. Ее вес 150 килограммов.

    По мнению специалистов, от нее можно получить около 30 килограммов икры, из которой на заводе и вырастят маленьких белужат. Сама рыбина после получения от нее икры будет отпущена в Каспийское море.

    Напомним, в марте прошлого года в Урале была поймана белуга весом 148 килограммов.



    Теги:
    Атырауская область Главная Общество
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