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    Краснокнижного тюленя выпустили в Каспийское море в Актау

    1 Апреля 2022, 14:01

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Обессиленное животное, а именно двухлетняя самка тюленя, было найдено местными жителями города Актау 30 марта. Эндемика Каспия доставили в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    При первичном осмотре выяснилось, что тюлень не имеет серьезных повреждений, переломов и других значительных травм. Однако животное было сильно ослаблено, также имелось воспалительное заболевание глаз.

    В сентябре 2021 года Центрально-Азиатский институт экологических исследований совместно с Центром провел очередную пятую научную экспедицию по изучению популяции Каспийского тюленя и среды его обитания. В ходе экспедиции ученые зафиксировали в открытом море всего 30 особей каспийского тюленя, вместо 200, которые были отмечены в этом месте годом ранее.

    Отметим, что каспийский тюлень занесен в Красную книгу Казахстана.

    Фото: f.vividscreen.info

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Мангистауская область Регионы Казахстана
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