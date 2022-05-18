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    Краснокнижного бурого медведя засняли на видео в Туркестанской области

    18 Мая 2022, 20:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Аксу-Жабаглинском заповеднике в Туркестанской области попал на видео тянь-шаньский бурый медведь в естественной среде обитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Медведя заснял блогер Айбар Толеубеков с помощью дрона с камерой.

    «Прежде чем попасть на территорию Аксу-Жабаглинского заповедника, мы взяли разрешение, сделали бронь. Нашей целью было запечатлеть красоту природы. Снимая видео на дрон, я заметил, что в кадр случайно попали медведица и медвежонок», - поделился автор видео.

    По данным онлайн-издания о природе Tabigat Media, на видео попал тянь-шаньский бурый медведь, который является подвидом бурого медведя. Он занесен в Красную книгу Казахстана.

    Аксу-Жабаглинский заповедник – старейший заповедник Казахстана, а также первый в Центральной Азии, получивший статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, расположен в отрогах Западного Тянь-Шаня на высоте от 1 000 до 4 280 метров над уровнем моря.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Туркестанская область ЮНЕСКО Видео Животные Природа Красная книга
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