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      Туркестанская область

    Краснокнижного архара убил браконьер в Туркестанской области

    4 Ноября 2022, 13:24

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», направленного на предупреждение экологических преступлений, сотрудники Байдибекского районного отдела полиции обнаружили у местного жителя тушу архара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время ежедневных отработок инспектор природоохранной группы Байдибекского РОП Алмас Сериков заметил в горной местности человека на лошади, остановил его и спросил, что он здесь делает. Также у полицейского вызвал подозрение мешок, который житель нес с собой. Внутри мешка было обнаружено свежее мясо неизвестного убитого животного.

    «При опросе подозреваемый пояснил, что туша принадлежит архару, которого он снял на сотовый телефон. Молодой человек, занимающийся выпасом скота, поймал архара вместе со своими собаками. После чего он разделал тушу, и на обратном пути был задержан полицейским. В настоящее время данный факт зарегистрировали по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.

    Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что за незаконную добычу редких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена строгая ответственность.


    Фото: polisia.kz


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