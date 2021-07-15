«Красная зона» расширилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 15 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красную зону» из «желтой» перешла Кызылординская область. Таким образом, в «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «желтой зоне» - Алматинская и Жамбылская области. В «зеленой зоне» - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

