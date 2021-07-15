08:27, 15 Июль 2021 | GMT +6
«Красная зона» расширилась в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 15 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красную зону» из «желтой» перешла Кызылординская область.
Таким образом, в «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой зоне» - Алматинская и Жамбылская области.
В «зеленой зоне» - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.