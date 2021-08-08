Новости
«Красная зона» не уменьшается в Казахстане
8 Августа 2021 08:50
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеКоронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК 122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК 405 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
В «красной зоне» остаются Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «зеленой зоне» - Туркестанская область.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
1 «Как спрей для носа»: Об интраназальной вакцине против COVID-19 рассказал казахстанский разработчик
Оставить комментарий
Читайте также
- 5,7 млн человек получили первый компонент вакцины от COVID-19 в Казахстане
- Коронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК
- 122 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- 405 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
- Еще 5803 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 7802 человека заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн