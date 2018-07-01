«Красивые номера» - сколько потратили казахстанцы на покупку статусного атрибута

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы потратили около 2 млрд тенге на покупку "красивых" номеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За полгода через специализированные ЦОНы государственной корпорации «Правительство для граждан» реализовано 7 775 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму 1 млрд 913 млн 267 тыс 539 тенге», - сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по связям с общественностью государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

Он подчеркнул, что указанная сумма более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Так, за 6 месяцев 2017 года граждане оплатили 587 млн 406 тыс 55 тенге за 1 тыс 574 «красивых» номеров», - привел статистику представитель госкорпорации.

Наибольшее количество таких номерных знаков, по словам М. Жуманбая, выдано в Астане (1762) и Алматы (3232). За ними следует Туркестанская (580), Жамбылская (457) и Костанайская (376) области.