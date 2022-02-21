Красивейшее пресное озеро расположено в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В горах Угам Казыгуртского района на высоте 2 290 метров над уровнем моря находится озеро Макпалколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Площадь озера - 2000 квадратных метров. Глубина - 15 метров. Вода пресная. В настоящее время туристический потенциал находится на высоком уровне.

Добраться туда можно на машине до Дирменбастау. Далее до озера придется идти по тропинке пешком. Общая протяженность туристской зоны составляет 45 километров, включая посещение озера. 22,5 километра в одну сторону, 6-7 километров до Дирменбастау, остальные 19-20 километров пешком.



