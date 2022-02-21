Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Красивейшее пресное озеро расположено в горах Туркестанской области

    21 Февраля 2022, 23:00

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В горах Угам Казыгуртского района на высоте 2 290 метров над уровнем моря находится озеро Макпалколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Площадь озера - 2000 квадратных метров. Глубина - 15 метров. Вода пресная. В настоящее время туристический потенциал находится на высоком уровне.

    Добраться туда можно на машине до Дирменбастау. Далее до озера придется идти по тропинке пешком. Общая протяженность туристской зоны составляет 45 километров, включая посещение озера. 22,5 километра в одну сторону, 6-7 километров до Дирменбастау, остальные 19-20 километров пешком.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Туризм Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус