Красавицы столицы создали праздничное настроение детям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По завершении Года молодежи в Казахстане и в преддверии объявленного Года волонтера финалистки конкурса «Мисс Астана 2020» приняли участие в ряде благотворительных акций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального конкурса «Мисс Казахстан».

Социальное партнерство государства, бизнеса и общества, без которого невозможно устойчивое развитие государства и его вхождение в тридцатку конкурентоспособных стран мира, начинается с личной социальной ответственности каждого гражданина. Отличной мотивацией и нравственным ориентиром для всей молодежи нашей страны можно назвать социальную инициативу двадцати самых красивых девушек нашей столицы.

Руководствуясь принципом «твори добро сейчас», финалистки конкурса «Мисс Астана» на личном примере убедительно доказывают, что благотворительность, которая в обывательском представлении обычно ассоциируется с денежными знаками, не обязательно выражается в финансах. Чтобы помочь нуждающемуся, иногда достаточно и личного ресурса.

Так, в один из выходных дней финалистки конкурса пригласили воспитанников «SOS Детская деревня Астана» на просмотр мультипликационного фильма «Холодное сердце —2». Продолжение любимой сказки о веселых приключениях принцесс Анны, Эльзы и их друзей привели ребят в восторг.

«Это мой любимый мультфильм, так хотела посмотреть продолжение! Больше всего мне нравится принцесса Эльза, потому что она очень красивая. Девочки мне сегодня дали корону, я тоже чувствовала себя принцессой», - поделилась эмоциями маленькая Каракат.

На следующий день наши красавицы отправились в коррекционную школу №2 города Нур-Султан, где провели для учеников своего рода сеанс арт-терапии. Вместе со школьниками они рисовали красивые новогодние открытки, используя купленные на собственные средства канцелярские принадлежности.

«Дети вдохновили меня! Они все творческие, талантливые, жизнерадостные. Я даже не могу передать эмоции, настолько они меня переполняют», - говорит участница конкурса «Мисс Астана» Айзада Хабиболлаева.

Совместная арт-терапия не только раскрыла новые таланты, но и расширила детям горизонты, подарив праздничное предновогоднее настроение. Еще один позитивный пример того, что добро можно творить своими руками при минимальных вложениях.

Новогоднее настроение конкурсантки подарили также малышам семейного дворового клуба «Замандас». «Мы с ребятами дружно сделали красивые новогодние игрушки, фантазировали, креативили... А в конце украсили большую елку. Для детей это был настоящий праздник, и мы с девочками тоже получили колоссальный заряд энергии и позитива», — поделилась впечатлениями финалистка Наргис Шонизорова.

Следующим этапом благотворительной акции стала практическая помощь общественному фонду «28 петель». Фонд оказывает поддержку недоношенным младенцам, вес которых при рождении составляет всего 500 граммов! Выжить ребенку при таких условиях невероятно сложно, он нуждается в тепле в самом прямом значении этого слова.

«В кувёзе — специальном инкубаторе с автоматической подачей кислорода — поддерживается оптимальная температура для недоношенных детей. Но из-за нарушения теплообмена в комплексе со стандартными медицинскими процедурами младенцам необходимо дополнительное тепло, - рассказывает основатель казахстанского фонда Карла Нур. — Наши волонтеры вяжут специальные комплекты одежды из стопроцентной шерсти, которые помогают недоношенным согреться и сделать первый самостоятельный вдох. Помимо теплового воздействия, волокна шерсти воздействуют на кожу и создают эффект своеобразного массажа, усиливают моторику движений».

«Сознавать, что в твоих руках чья-то маленькая жизнь, это огромная ответственность, — не скрывает слёз участница конкурса «Мисс Астана» Айым Имашева — Я привезла сюда спицы, шерсть, от волнения руки дрожали и плохо слушались, но меня переполняла нежность к этим крохотным созданиям, когда я вязала им шерстяные носочки».

С момента создания в 2012 году Общественный фонд «28 петель» открыл филиалы в девяти странах: Казахстане (18 городов), Узбекистане, Латвии, России, Кыргызстане, Украине, Азербайджане, Грузии и Беларуси. За семь лет в перинатальные центры этих республик передано свыше 134 673 комплектов одежды.Не менее важным опытом стало для финалисток конкурса «Мисс Астана» посещение городского центра крови. Прежде чем девушки стали добровольными донорами, они прошли полное медицинское обследование, в ходе которого оценивались вес, уровень гемоглобина и другие жизненные показатели. Как отметили врачи, ежедневно Центру требуется кровь, и девушки, став добровольными донорами, подали пример другим. Возможно, именно ваша кровь завтра спасет кому-то жизнь и вернет здоровье.

Список малых добрых дел, несомненно, расширится, поскольку оргкомитет конкурса «Мисс Астана» в настоящий момент сотрудничает с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», который совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустил информационную кампанию по поддержке детей с особыми потребностями #ItsAllAboutAbility («Все дело в возможностях»). Цель этой инициативы - привлечь внимание общества к вопросам защиты прав детей, созданию возможностей для занятий спортом всех детей как важного условия для их развития и социализации.

Информационная кампания по поддержке детей с особыми потребностями #ItsAllAboutAbility стартовала в Казахстане 8 ноября 2019 года. Ее поддерживают организации, работающие в различных направлениях.

Присоединиться к кампании #ItsAllAboutAbility может любая организация или просто активный гражданин. Для получения официальной визуальной составляющей (логотипы, шрифты) можно обратиться в Фонд «Samruk-Kazyna Trust».

Финал конкурса «Мисс Астана 2020» пройдет 18 декабря 2019 года в столичном QazMedia.