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    Кран и автобус столкнулись в Алматы - пять человек пострадали

    16 Июня 2022, 19:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автокран врезался в маршрутный автобус на проспекте аль-Фараби в Алматы. Пять пассажиров доставлены в медицинские учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места ДТП появилось в Сети.

    В департаменте полиции города предварительно установили, что 16 июня около 17 часов, водитель гражданин К. управляя самоходным краном стреловой марки Kamatsu LW 250-5, выезжая с второстепенной дороги улицы Мендикулова в северном направлении на проспект аль-Фараби, допустил столкновение с маршрутным автобусом марки Golden Dragon под управлением водителя гр. А., следовавшего по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.

    «В результате данного ДТП пострадали 5 пассажиров, которые доставлены в медицинские учреждения. Расследованием происшествия занимаются сотрудники управления полиции Медеуского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Видео МВД РК
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