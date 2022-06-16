Кран и автобус столкнулись в Алматы - пять человек пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автокран врезался в маршрутный автобус на проспекте аль-Фараби в Алматы. Пять пассажиров доставлены в медицинские учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в Сети.

В департаменте полиции города предварительно установили, что 16 июня около 17 часов, водитель гражданин К. управляя самоходным краном стреловой марки Kamatsu LW 250-5, выезжая с второстепенной дороги улицы Мендикулова в северном направлении на проспект аль-Фараби, допустил столкновение с маршрутным автобусом марки Golden Dragon под управлением водителя гр. А., следовавшего по проспекту аль-Фараби в восточном направлении.

«В результате данного ДТП пострадали 5 пассажиров, которые доставлены в медицинские учреждения. Расследованием происшествия занимаются сотрудники управления полиции Медеуского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.