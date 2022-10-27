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    Крал гайки с газовых труб и подвергал риску людей житель СКО

    27 Октября 2022, 22:28

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали мужчину, который снимал натяжные гайки с газовых труб во дворах жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 26-летний житель пригорода ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В деле краж газовых гаек – 30 эпизодов. Часть похищенного изъяли в пункте металлоприема.

    Кражу гаек обнаружили специалисты ТОО «Горгаз-сервис» в августе. Тогда жителей микрорайона «Береке» испугал сильный запах газа.

    «Проверка показала, что во многих дворах с газопроводных труб, по которым голубое топливо подается в дома, исчезли бронзовые натяжные гайки. Стоимость их начинается от 11,2 тыс. тенге. Кражи происходили в микрорайонах «Береке» и «Жас Өркен», в центре города. В полицию обратилась служба безопасности «Горгаз-сервис». Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами, и если удавалось открутить, присваивал их, не заботясь о возможных последствиях утечек газа», - сообщили в пресс-службе.

    Компания подала гражданский иск на сумму 896 тыс. тенге.

    Материалы дела по двум уголовным статьям полицейские передали в суд. Мужчину приговорили к 2,4 годам лишения свободы.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью ЖКХ
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