Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    КПН от крупных предпринимателей планируют передать акиматам

    15 Марта 2022, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина поделилась планами по совершенствованию бюджетного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О необходимости совершенствования методик прогнозирования поступлений бюджета и расчетов трансфертов общего характера (ТОХ) также отмечалось и при рассмотрении Закона «О трансфертах общего характера на 2020 – 2022 годы», при обсуждении Отчетов Правительства по исполнению республиканского бюджета, в депутатских запросах и в рамках мероприятий, проведенных в Сенате Парламента Республики Казахстан», - сказала Ольга Перепечина во время Правительственного часа в Сенате.

    По ее словам, в сентябре прошлого года были внесены определенные изменения в методику расчетов ТОХ.

    «Вместе с тем требуется принятие кардинальных мер для совершенствования бюджетного, налогового и иного законодательства, а также методики по ТОХ», - отметила депутат.

    В этом направлении депутатами совместно с регионами и центральными государственными органами ведется работа по проработке вопросов, которые могут оказать влияние на выравнивание существующих региональных диспропорций, и по итогам обсуждений предлагается рассмотреть возможность:

    1. Увеличения доходов местных бюджетов путем передачи с республиканского бюджета отдельных видов сборов и платежей, а также корпоративного подоходного налога от субъектов крупного предпринимательства с совокупным годовым доходом 150 млрд тенге. Уже с 2020 года мы имеем позитивный опыт передачи на местный уровень КПН от малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что передача дополнительного КПН окажет прямое влияние на развитие экономики регионов и стимулирование местных органов на рост доходности регионов (так предварительно расчетная сумма передаваемого КПН в 2022 году составит 993 млрд тенге);

    2. Целесообразность постепенного исключения бюджетных изъятий для стимулирования самодостаточности регионов и отмены обратных трансфертов;

    3. Применение специальных отраслевых коэффициентов или определенных абсолютных сумм в зависимости от соответствующей потребности региона.

    Ранее заместитель председателя Сената Ольга Перепечина озвучила основные проблемные вопросы методики расчета трансфертов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Сенат Акимат Экономика Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО