Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Козырек подъезда рухнул в Актау: один человек погиб, второй ранен

    11 Мая 2023, 16:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 9 микрорайоне города обрушился козырек. На место выехала следственно-оперативная группа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Вызов поступил в полицию 11 мая в 11:21 часов. Установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырек подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте, второй 29-летний мужчина доставлен в Мангистаускую областную больницу.

    Данный факт зарегистрирован по ст. 277 УК РК. Назначена экспертиза.

    Иная информация в интересах следствия не разглашается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Мангистауская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    От каких травм чаще всего гибнут дети в Казахстане
    В Шымкенте сошли с рельсов 18 грузовых вагонов
    Двое погибли в результате стрельбы на территории завода Mercedes-Benz в Германии
    При обрушении моста в Финляндии пострадали 24 человека, многие из них дети
    Популярное
    1 Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
    2 Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
    3 В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    Новости партнеров