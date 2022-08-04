Ковид в мире: заболеваемость в Европе снижается на фоне роста случаев в отдельных регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Резкий рост заболеваемости коронавирусом в мире, начавшийся в конце июня текущего года, наконец, приостановился. По данным ВОЗ, в мире число новых случаев ковида снизилось за последнюю неделю на 9%. Однако в отдельных регионах заболеваемость продолжает расти, в том числе и в Казахстане. Минздрав РК отмечает рост заболеваемости во всех регионах страны. Об эпидемиологической ситуации по COVID-19 в мире и в Казахстане, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Заболеваемость снизилась в Европе, но в других регионах выросла до 20%

Последняя волна заболеваемости коронавирусом в мире привела к резкому росту числа заболевших. За последние 3 недели количество зарегистрированных больных увеличилось сразу на 20 млн с 560 млн до 580,5 млн. Однако за последнюю неделю число заболевших снизилось.

По данным ВОЗ, более 6,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю и более 14 тыс. умерли. В целом, число случаев инфицирования в мире снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 9%, а число летальных исходов - на 3%.

В Европе, первоначальном очаге последней волны, где месяцем ранее был зафиксирован резкий рост случаев ввиду распространения новых штаммов омикрона, заболеваемость заметно снизилась - на 35%. Показатель смертности также снизился на 26%.

Исключение в Европе составила только Германия, где показатели инфицирования здесь все еще очень высокие - каждый день COVID здесь диагностируют более чем у 80 тыс. человек.

Количество новых случаев уменьшилось в Восточном Средиземноморье на 12%, а показатель смертности на 26%. Однако в других регионах число новых случаев, наоборот, выросло до 20%.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю рост заболеваемости наблюдается в 69 странах мира. В России заболеваемость выросла на 68%, а в Венгрии - на 40%.

Рост числа заразившихся зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе на 20% и в Африке на 5%. Кроме того, в Западно-Тихоокеанском регионе зафиксирован значительный рост смертности - на 44% и в Юго-Восточной Азии - на 20%.

Взрывной рост заболеваемости отмечается в Турции, где за неделю темпы распространения инфекции увеличились сразу в 1,5 раза. В последние дни в Турции регистрируют свыше 50 тыс. заразившихся.

Наибольший рост фиксируется в азиатских странах. В Южной Корее уже регистрируют свыше 80 тыс. новых случаев ежедневно, что для страны является максимумом с конца апреля.

Однако самые высокие показатели как в регионе, так и в мире сейчас в Японии. Ежедневно здесь коронавирус диагностируют более чем у 200 тыс. человек, это самые высокие показатели за пандемию.

В Японии зарегистрировано самое большое количество инфицированных за неделю - 1 379 099. Далее следуют США - 923 366, Республика Корея - 564 437, Германия - 459 724 и Италия - 394 583.

Больше всего умерших за неделю зарегистрировано в США - 2 626. Далее следуют Бразилия - 1 827, Италия - 1 205, Япония - 655 и Австралия - 637, отмечается в информационном бюллетене.

В Китае же с начала августа власти Шанхая сообщают об отсутствии местных случаев инфицирования COVID-19 в городе, который уже два месяца находится в состоянии восстановления экономики, пострадавшего в результате жесткого локдауна.

Местные случаи ковида не выявляли 31 июля и 1 августа соответственно. За последний месяц власти Китая официально подтвердили чуть больше 150 местных случаев инфицирования, а также выявили свыше 640 местных бессимптомных носителей ковида, которые считаются в КНР отдельно.

Прошло два месяца с тех пор, как правительство Шанхая официально объявило об окончании локдауна для мегаполиса в 25 млн человек. Все население города было вынуждено провести на домашнем карантине более двух месяцев, а в отдельных случаях и три месяца. Этот локдаун стал самым жестким и продолжительным из всех, которые когда-либо вводили в Китае за все время распространения ковида.

В Казахстане заболеваемость растет во всех регионах

Подъем заболеваемости в Казахстане зафиксирован с 20 июня текущего года.

Согласно матрице оценки эпидситуации на сегодня в «желтой» зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы и сама страна — в «зеленой» зоне.

Однако Минздрав отмечает рост случаев коронавируса во всех регионах.

«В Казахстане продолжается рост заболеваемости КВИ, за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 3,2 раза - с 10 714 до 34 550 случаев, рост отмечается во всех регионах», - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на пресс-конференции в СЦК.

По ее данным, за последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. В сутки регистрируется до 3 тыс. случаев КВИ.

Занятость инфекционных коек составляет 28%, реанимационных коек - 7%.

Самую высокую занятость инфекционных коек отмечают в двух регионах.

«Наиболее высокая занятость инфекционных коек отмечается в городе Нур-Султане – 55% и Северо-Казахстанской области – 59%. Высокая занятость реанимационных коек отмечается в городе Нур-Султане – 28% и в Туркестанской области – 20% по состоянию на 4 августа в отделениях реанимации», - отметила глава Минздрава.

Ажар Гиният сообщила, что несмотря на рост заболеваемости, болезнь протекает в легкой степени. Более 94% заболевших получают лечение в амбулаторных условиях. Группой риска являются лица старше 60 лет, лица имеющие хронические заболевания и не привитые против КВИ.

Вместе с тем, в стране продолжается ревакцинация населения. На сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68% подлежащего контингента. Всего ревакцинации подлежат 7 млн 430 тыс. человек.

В Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны три вида вакцин QazVac, Sinofarm и Pfizer. С учетом темпов потребления вакцины для обеспечения иммунопрофилактики до конца текущего года планируется дополнительный закуп вакцины QazVac в объеме 500 тыс. доз и вакцины Pfizer в объеме 300 тыс. доз.

Сколько дней человек остается заразным СOVID-19

Ввиду подъема заболеваемости коронавирусом, людям, контактировавшим с заболевшими, рекомендуют изолироваться дома и работать удаленно. А для того, чтобы понять, как долго нужно сидеть дома, ученые использовали два метода.

В течение нескольких дней специалисты брали мазки и выращивали вирусные частицы в клеточных культурах. При положительном результате можно было предположить, что вирус сможет размножиться и в организме другого человека, то есть больной все еще заразен. Эксперименты подтвердили, что через десять дней пациенты с COVID-19 опасности для других больше не представляют.

Второй метод – измерение количества вирусной РНК с помощью ПЦР-теста. Согласно опубликованным результатам исследования, существенная доля больных коронавирусом остается заразной на седьмой-десятый дни независимо от варианта вируса и вакцинации.

Таким образом, большинство ученых считают, что заразившимся стоит держать в уме именно этот срок – десять дней.



