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    Ковид-поликлиники вновь открывают в Ташкенте

    25 Июня 2022, 15:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана возобновляют работу специальные поликлиники для пациентов с COVID-19. Соответствующее решение принято накануне хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях осуществления неотложных профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, оказание квалифицированной медицинской помощи больным, реорганизовать деятельность специализированных поликлиник в районах согласно приложению», - отмечено в документе.

    Поликлиники откроются в 12 районах Ташкента. Они займутся контролем состояния здоровья пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция, но болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, и оказанием им медицинских услуг амбулаторно или на дому.

    Поликлиники оснащены рентген-аппаратами, кислородными конденсаторами, пульсоксиметрами, ПЦР-тестами, необходимыми медикаментами, расходными материалами и дезинфицирующими растворами.

    Специализированные ковид-поликлиники появились в июле 2021 года в период обострения пандемии COVID-19.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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