Косуля застряла в заборе одного из дворов в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральск пробралась дикая косуля. Она застряла в заборе одного из дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области прокомментировали данное происшествие. Это случилось 9 июля в районе Назарбаев интеллектуальной школы по улице Московской. В 10:14 часов местные жители увидели, как косуля застряла в заборе двора, и сообщили о том, что ее нужно освободить.

Сотрудники оперативно-спасательной группы (4 человек, 1 техника) освободили косулю, залечили рану, отпустили в лес в окрестности Трекинского села. Операцию по спасению завершили в 11:15 часов. По словам местных жителей, возможно косуля заблудилась и так пробралась в город.