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    Косуля застряла в заборе одного из дворов в Уральске

    9 Июля 2021, 14:48

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральск пробралась дикая косуля. Она застряла в заборе одного из дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области прокомментировали данное происшествие. Это случилось 9 июля в районе Назарбаев интеллектуальной школы по улице Московской. В 10:14 часов местные жители увидели, как косуля застряла в заборе двора, и сообщили о том, что ее нужно освободить.

    Сотрудники оперативно-спасательной группы (4 человек, 1 техника) освободили косулю, залечили рану, отпустили в лес в окрестности Трекинского села. Операцию по спасению завершили в 11:15 часов. По словам местных жителей, возможно косуля заблудилась и так пробралась в город.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Регионы Казахстана МЧС ДЧС Животные Природа
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