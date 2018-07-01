Кости мамонта пополнили коллекцию музея СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Найденные во время рыбалки кости мамонта житель Петропавловска Александр Ремшов передал в областной историко-краеведческий музей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Научный сотрудник отдела природы Максим Сорочинский говорит, что находка петропавловца - бедренная кость и шейный позвонок крупного мамонта. Их исследуют и обработают, чтобы они сохранились как можно дольше.

«Находки останков мамонтов для нашего региона характерны, но последние фиксировались около двух лет назад. Их нашли вблизи поселка Зеленый Гай Тайыншинского района, тоже в обнажении реки Ишим, в надпойменной террасе. Обычно кости находят там, где берег обваливается. Те кости были не очень хорошей сохранности, в отличие от этих», - отметил М. Сорочинский.





В зале палеонтологии музея экспонируются некоторые из находок. Самая ценная - бивни мамонта, которые нашли недалеко от Петропавловска, возле реки Ишим, в 1923 году. Считается, что это одна из первых находок. Бивни достигали в длину 4,5 метров и весили около 100 килограммов.

Еще один экспонат - коренной зуб мамонта.

«В 1951 году вблизи Петропавловска в реке нашли кости и зубы мастодонта Ишимского. Эти животные жили еще раньше мамонтов и были крупнее. Кости хорошо сохранились. Скелет экспонируется в институте палеонтологии Алматы. Нам передали гипсовый слепок зубов», - рассказал М. Сорочинский.





По словам сотрудников музея, последние мамонты в Северо-Казахстанской области вымерли около 11 тысяч лет назад. Обитал в регионе и шерстистый носорог. Кости этого древнего животного тоже есть в музее. Их нашли в 1930-е годы на территории области. В 1941 году был найден череп с рогами длиннорогого бизона.

В зале палеонтологии историко-краеведческого музея экспонируются скопления ядер моллюсков, двустворчатых, брюхоногих, ядро древнего животного аммонит, зубы акул, которые тоже нашли в Северо-Казахстанской области.