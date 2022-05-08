8 Мая 2022 19:19

Костер на горе в Бурабае обойдется нарушителям в 300 тыс. тенге

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Три человека разожгли костер на горе Кокшетау в национальном парке «Бурабай». Огонь зарегистрировала система мониторинга Smart Burabay, передает МИА «Казинформ».

Ночью, в 23:30, система мониторинга Smart Burabay зафиксировала огонь на горе Кокшетау (Синюха). Диспетчеры вычислили точные координаты и передали их инспекторам нацпарка.

«Чтобы подняться на вершину горы, сотрудникам Боровского лесничества понадобился час. Подъем на Синюху сложный и в светлое время суток, а ночью пришлось подниматься по камням буквально наощупь. Огонь ликвидировали», – сообщили в Управлении делами Президента Республики Казахстан.

Нарушителями оказались три человека. За нарушение правил безопасности в лесах Казахстана им придется заплатить штрафа в 306 300 тенге либо половину этой суммы, в случае если штраф будет оплачен в течение недели.

«Костры на скалах могут быть опасны даже после погашения. Угли проваливаются сквозь камни, тлеют и могут загореться через несколько дней от порыва ветра», – заявил мастер леса Сергей Шидловский.

Систему Smart National Park Burabay внедрили 1 декабря 2020 года. Она наблюдает за всей территорией национального парка «Бурабай» – это более 129 тыс. га заповедника. В УДП рассказали о принципе ее работы.

«Камера нон-стоп двигается по кругу и в каждом обороте делает множество фотографий, затем выделяет опасные места красным контуром и посылает сигнал на пульт Центра оперативного управления. Оператор центра работает с кадром прицельно: приближает, анализирует степень опасности, выявляет координаты и принимает решение о дальнейших действиях. Если на снимке возгорание – на указанное системой место выезжает бригада пожарных Национального парка Бурабай», – пояснили в управлении.

Система фиксирует не только пожары, но и другие опасные нарушения.

Проект реализован в рамках цифровизации предприятий системы Управления делами Президента РК. За первый год работы система сократила ущерб от пожаров в 16 раз. В 2020 году средняя площадь пожаров составила 84 га, время реагирования – 30 минут. В 2021-м площадь пожаров сократилась в шесть раз, время реагирования уменьшилось до 10 минут.

«Мы хотим расширить возможности проекта и уже направили письма в районные акиматы с просьбой рассмотреть установку наших камер на вышках операторов сотовой связи для мониторинга охранной зоны», – отметили в УДП.

В управлении отметили, что Национальный парк «Бурабай» – единственный в стране успешно использует систему цифрового мониторинга для сохранения природных богатств особо охраняемых территорий. При этом специалисты нацпарка делятся своим опытом с коллегами.